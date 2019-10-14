都審會今裁示，「防災避難模擬」和「交通議題」確定修正通過。（游念育攝）

大巨蛋14日闖關都審會，針對遠雄提出「防災避難的電腦模擬」和「交通議題」進行審議，但北市府卻明目張膽拋出「退縮方案」，針對大巨蛋園區避難壅塞點，建議遠雄開放1樓作為「半戶外空間」，遠雄表示願意接受，最後由主席黃景茂裁示「過關」。另外，交通議題黃景茂提出，「未來不可有違規」，也草草裁示「通過」。

大巨蛋想復工有3關，經都審後，未來還有環評和建照變更，而都審會有3大議題，包含防災避難模擬、消防救災計畫和交通，都審會今裁示，「防災避難模擬」和「交通議題」確定修正通過。

黃景茂在會上也回應先前所設定的數據「不合理」，想幫遠雄解套。而遠雄顧問徐一量在上次都審會強調是因極端數據讓軟體「當機」，今卻改口「不是當機，是變慢。」

議員簡舒培針對「退縮方案」提出質疑，「如果部分淨空，到底可爭取多少逃生時間。」委員許宗熙則回應，滯留空間變大，密度減少，移動速度自然會變快。

此外，也有委員質疑認為，應該要重跑一次模擬，但都發局仍執意「這是委員共識」，而「交通議題」部分最後也草草過關，在場甚至有多名委員已離席，人數根本沒過半，最後主席仍裁示通過。

(中時 )