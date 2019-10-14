工筆水墨聯展覽，展期至12月31日止。（草屯療養院提供／張晉銘南投傳真）

衛生福利部草屯療養院門診藝廊，定期展出各種不同主題的藝術創作，長久以來成為就醫民眾洗滌心靈的空間，本次展覽邀請該院退休的護理師顧瑪琍，與楊雅涵老師、葉淑華老師共同合作舉辦工筆水墨聯展，展期至12月31日止，歡迎喜歡藝術的民眾前往共襄盛舉。

草屯療養院表示，顧瑪琍原為院方的護理師，心中一直都有藝術家的夢想，退休之後她開始鑽研工筆畫，細心觀察萬物百態，筆觸線條精緻，顏色鮮艷寫實，刻畫大自然的生機，在她的妙筆之下， 無論是花草還是動物，躍然紙上、栩栩如生，令民眾讚嘆不已，為冰冷醫院的氛圍，注入一股生動的文藝氣息，帶給病患心靈療癒的效果。

草屯療養院院長簡以嘉表示， 為了打破醫院嚴肅的氛圍，並且提供民眾一個心靈交流平台，以及提升美學薰陶，院方在就醫的動線中，規劃一個優質的藝術展覽空間，不定期展出藝術家或病友的作品，希望透過藝術作品的美感與生命力，帶來心靈的平和與療癒，民眾若有優秀作品想要參展，可直接與院方連絡接洽。

(中時 )