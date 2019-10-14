2019年亞洲棒球錦標賽中華隊今（14）日首戰香港隊，中華隊打擊火力大爆發，全場揮出15支安打、攻得17分，終場中華隊以17比2提前在第5局大勝香港，拿下本屆亞錦賽的第1勝。

中華隊派出鄭祐豪先發主投，他在前3局有效壓下香港打擊，4局上中華隊換上後援投手王宗豪卻被香港連打3安打、失2分。第5局由黃健隆接手處理、無失分。香港隊全場打出6安打得2分。

中華隊徵召美職大聯盟球員張育成、林子偉因球團要求只能出賽日本、南韓與大陸隊，因此，今晚2位球員坐「冷板凳」，但是中華隊攻勢依舊凌厲，其中2棒楊振裕三安、7棒廖俊凱四安，楊振裕包下1支陽春炮。

中華隊局局得分，首局以陳偉志的三壘打開啟得大門，張建銘、廖俊凱相繼安打，中華隊一口氣拿到5分；第2局得2分、第3局打了11人次得6分；第4局包括楊振裕的全壘打在內，中華隊再得2分。

打完前4局中華隊以15比2領先香港，5局下，香港隊已無戰力，投手壓不下失分，中華隊戴如量打出中華隊的第17分，使得比賽提前在第5局結束。

(中時電子報)