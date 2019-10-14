嚴立婷近日錄華視《天才衝衝衝》，受訪回憶艱辛的懷孕過程，第一胎生兒子時血崩、肛裂，導致身體變差，往後6年想懷孕卻總是流產，好不容易懷上女兒，又因子宮頸過短得小心安胎，她坦言，「大家覺得我看起來蠻適合生小孩，但其實這個過程一點都不輕鬆。」雖然公婆、丈夫沒給任何生子壓力，但她自己有弟弟、妹妹，知道手足的重要，所以不管如何，還是想給兒子一個手足。

大兒子與小女兒相差6歲，女兒現在1歲8個月，嚴立婷笑稱兩人相處一點都不融洽，兒子在家稱霸6年，對於忽然多了一個妹妹，覺得很吃味，目前還在適應階段，但兄妹兩人的吵架她有時看了都好笑，「我女兒雖小也不是好惹的，有一次哥哥因為亂拿東西推她，本以為她會傻傻被推，沒想到她站起來狂咬，還推回去，我都傻眼，忍不住心想，不虧是我女兒。」但對於親子教育，她有自己一套邏輯，「除非有危險，否則我不會干涉。」

嚴立婷談教養原則。（華視提供）

嚴立婷奉行一條教養原則，「你可以不優秀，但不可以沒家教。」對於孩子的家教她格外嚴格，有時候兒子因為不懂事或一時情緒，可能對家人說出不禮貌的話，她一定糾正，但幾乎不會動手打孩子，「全世界都誤會我，其實我是慈母，真的打不下去，最多只有用鞋拔打過屁股，但非常少。」她分享在家採取「紅星、黑星計畫」，做好事給紅星，做壞事給黑星，兩星可相抵，一周結算一次，「如果集到10顆紅星給500元，但兒子總是抵完，從沒有10顆過。」

(中時 )