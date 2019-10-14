韓國女星雪莉今（14）日傳出過世消息，下午在她的住家被經紀人發現，警方和經紀公司都已證實她過世的消息，不禁讓網友想起兩年前因憂鬱症輕生的同公司師兄SHINee的鐘鉉。
兩年前SHINee主唱鐘鉉因憂鬱症，最後走上絕路。不少台韓網友把兩人的名子放一起，兩人不僅是同公司的師兄妹，SHINee和f(x)更是前後出道五人男女團，關係良好。
如今雪莉過世，她過去的發言也被一一提出，她曾在個人實境節目中坦言，從小就罹患憂鬱症，可能和她太早出道有關，「常覺得沒人站在我這邊，沒人理解我。」韓國媒體更以「雪莉站在痛苦中心」來形容她。
而一樣是SM娛樂或曾經同公司的藝人們也紛紛表達弔念，甚至暫停演藝活動，包含已完全體回歸舞台並開演唱會的Super Junior、SuperM、Amber等都宣布暫停活動。
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