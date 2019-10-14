挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）9月初頭戴彰化埔鹽順澤宮鴨舌帽，在法國尼斯世錦賽中勇奪世界冠軍，人跟帽子都一夕爆紅，國民黨籍立委洪宗熠今晚在臉書公布，蔡英文總統16日下午將親自前往順澤宮參拜；而彰化縣政府更證實，經過不斷努力聯繫溝通，忙著賽事訓練的艾登感受到滿滿誠意，終於點頭同意，今年年底將會來台，參與彰化縣馬拉松嘉年華，至於將擔任7場賽事中哪一場的領跑，縣府保密到家，強調16日宣傳記者會上就會正式揭曉。
23歲年輕的挪威選手艾登，一枝獨秀戴上臺灣宮廟帽奪冠，讓順澤宮一夕紅遍全球，一度一帽難求；彰化縣長王惠美第一時間就寫信邀請艾登來台參與年底馬拉松盛會，但艾登回覆信件時，誠懇感謝縣府的盛情，卻以訓練期程很滿為由婉拒，表示將等明春3月東京奧運賽事結束後再安排到台灣彰化，並到順澤宮參拜。
不過，事情發展出現神轉折，2019彰化縣馬拉松嘉年華，10月20日起由社頭織襪馬打頭陣，包含最知名的台灣米倉田中馬、二水跑水馬等共計七場，彰化縣政府預計16日後天上午盛大舉辦宣傳記者會，縣府今天傍晚證實，艾登確定將出席其中一場賽事、擔任領跑者。出席場次記者會當天由王惠美親口宣布揭曉，已報名的幸運跑者們可以好好期待。
另外，立委洪宗熠臉書晚間約7時貼文指出，埔鹽順澤宮帽因挪威三鐵選手艾登法國奪冠，躍上國際媒體，讓世界看到台灣！他先前特地將支持者熱心提供的埔鹽順澤宮帽，送進總統府，期盼小英總統2020總統大選拿下勝利。
洪宗熠在臉書上透露，周三下午4點10分，蔡英文總統將親自來到順澤宮參拜，邀請鄉親作伙來祈福，期盼未來風調雨順、國泰民安，與小英總統一起繼續守護台灣。
埔鹽順澤宮主委魏信顧指出，很高興艾登能夠今年就能夠來台，廟方全體一定會好好接待遠道而來的貴賓，帶他上香參拜「帝爺公」還願；過去一個多月來，廟方共製作6萬頂同款式宮廟帽，仍有1萬頂已登記尚未被領取，廟方將一直保留到本月底，屆時若仍未前來領取，視同放棄，帽子將重新釋出給其他信徒們索取。
魏信顧說，總統要來的消息第一時間也是廟方人員轉告他，並非與他或總幹事陳守欽直接接洽，屆時廟方人員會引導總統到正殿參香祈福；是否期待韓國瑜也來參拜？他強調廟方並無特定立場，不會主動邀請政治人物，誰來都非常歡迎，不會因是總統、大官而有差別待遇或特殊接待規格。
(中時 )
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