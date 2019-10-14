彰化縣政府後天一早將開記者會為2019彰化馬拉松嘉年華系列七場賽事活動宣傳，當天彰化縣長王惠美將親自揭曉答案，宣布世界三鐵冠軍艾登，將出席哪一場馬拉松擔任領跑者。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

埔鹽順澤宮因為艾登頭戴著宮廟鴨舌帽在法國勇奪世錦賽三鐵世界冠軍，冠軍神帽之名在網上全球一夕爆紅。（資料照，謝瓊雲攝）

埔鹽順澤宮因為艾登頭戴著宮廟鴨舌帽在法國勇奪世錦賽三鐵世界冠軍，冠軍神帽之名在網上全球一夕爆紅。（資料照，謝瓊雲攝）

在法國尼斯勇奪世界三鐵冠軍的23歲挪威籍選手艾登，確定年底前將來台參與彰化馬拉松賽事了！（摘自IG／資料照）

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）9月初頭戴彰化埔鹽順澤宮鴨舌帽，在法國尼斯世錦賽中勇奪世界冠軍，人跟帽子都一夕爆紅，國民黨籍立委洪宗熠今晚在臉書公布，蔡英文總統16日下午將親自前往順澤宮參拜；而彰化縣政府更證實，經過不斷努力聯繫溝通，忙著賽事訓練的艾登感受到滿滿誠意，終於點頭同意，今年年底將會來台，參與彰化縣馬拉松嘉年華，至於將擔任7場賽事中哪一場的領跑，縣府保密到家，強調16日宣傳記者會上就會正式揭曉。

23歲年輕的挪威選手艾登，一枝獨秀戴上臺灣宮廟帽奪冠，讓順澤宮一夕紅遍全球，一度一帽難求；彰化縣長王惠美第一時間就寫信邀請艾登來台參與年底馬拉松盛會，但艾登回覆信件時，誠懇感謝縣府的盛情，卻以訓練期程很滿為由婉拒，表示將等明春3月東京奧運賽事結束後再安排到台灣彰化，並到順澤宮參拜。

不過，事情發展出現神轉折，2019彰化縣馬拉松嘉年華，10月20日起由社頭織襪馬打頭陣，包含最知名的台灣米倉田中馬、二水跑水馬等共計七場，彰化縣政府預計16日後天上午盛大舉辦宣傳記者會，縣府今天傍晚證實，艾登確定將出席其中一場賽事、擔任領跑者。出席場次記者會當天由王惠美親口宣布揭曉，已報名的幸運跑者們可以好好期待。

另外，立委洪宗熠臉書晚間約7時貼文指出，埔鹽順澤宮帽因挪威三鐵選手艾登法國奪冠，躍上國際媒體，讓世界看到台灣！他先前特地將支持者熱心提供的埔鹽順澤宮帽，送進總統府，期盼小英總統2020總統大選拿下勝利。

洪宗熠在臉書上透露，周三下午4點10分，蔡英文總統將親自來到順澤宮參拜，邀請鄉親作伙來祈福，期盼未來風調雨順、國泰民安，與小英總統一起繼續守護台灣。

埔鹽順澤宮主委魏信顧指出，很高興艾登能夠今年就能夠來台，廟方全體一定會好好接待遠道而來的貴賓，帶他上香參拜「帝爺公」還願；過去一個多月來，廟方共製作6萬頂同款式宮廟帽，仍有1萬頂已登記尚未被領取，廟方將一直保留到本月底，屆時若仍未前來領取，視同放棄，帽子將重新釋出給其他信徒們索取。

魏信顧說，總統要來的消息第一時間也是廟方人員轉告他，並非與他或總幹事陳守欽直接接洽，屆時廟方人員會引導總統到正殿參香祈福；是否期待韓國瑜也來參拜？他強調廟方並無特定立場，不會主動邀請政治人物，誰來都非常歡迎，不會因是總統、大官而有差別待遇或特殊接待規格。

(中時 )