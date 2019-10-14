金曲台語歌王翁立友推出新專輯《拼命的堅持》，獲得好評，先前忙宣傳行程，還赴星馬展開巡演，行程滿檔，至於年底將近，翁立友今年海內外的尾牙、春酒邀約目前已有15場，粗估吸金破百萬元，跨年則是台中、桃園都有邀約。他近來也正密集籌備新專輯，預計明年過年推出。

而翁立友先前赴新加坡，並為有海鮮教父封號孫永華的幸福海鮮餐廳剪綵，翁立友首次出席剪綵活動，獻給好友，翁立友開心說：「新加坡的美食魅力真是無法擋，特別是海鮮，每次來必定要大吃美食，回台灣後，鐵定又胖2公斤。」

他當天也帶著高齡96歲的阿公到場品嚐美食，很孝順的翁立友，頻頻幫阿公夾菜，還仔細的介紹每道佳餚，翁立友表示阿公愛吃美食，看著阿公食慾大開，也跟著開心，阿公對他說：「看到你今天的成就，我感到很欣慰。」讓翁立友忍不住紅了眼眶。

翁立友憶起小時候因父母皆在外地工作，從小就是阿公、阿嬤帶大，「我一度以為阿公就是我爸爸，很開心看到阿公能健步如飛的出遊，一路的看我的演唱會與剪綵，真是我最大的幸福。」此外，翁立友在現場即興的揮筆秀書法，寫下「幸福」，替眾人送上最佳的祝賀。

翁立友在新加坡替好友剪綵。（豪記唱片提供）

翁立友在新加坡替好友剪綵。（豪記唱片提供）

(中時 )