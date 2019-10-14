結束了國慶連假，上班族今天收假回到工作崗位，寶島職業女網一姐謝淑薇慰勞女性球迷，要讓大家Monday不Blue，只能「出賣」好朋友，在臉書粉專分享超馬好手陳彥博八塊腹肌照。

謝淑薇分享了陳彥博打赤膊、穿短褲的照片，並寫道：「午安~週一上工好傷感，來張性感照，慰勞一下薇薇的眾女粉絲Monday不Blue~Monday要熱血沸騰！！」謝淑薇還Tag了好友陳彥博，並補上：「#八塊肌#這肉肉很可以」

陳彥博近日才結束2019年約旦250公里沙漠超級馬拉松賽，總名次獲得第二名，他表示，自己快一年沒有參賽，從台灣上飛機時心裡就充滿著期待和快樂，像是要回家一樣。

謝淑薇雖然沒比賽，不過妹妹謝語倢本周前往俄羅斯莫斯科挑戰克里姆林盃網球賽，女雙和德國選手海森（Vivian Heisen）搭檔，第一場比賽就遭遇雙打世界第1跟第3名的法國茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）/巴波絲（Timea Babos），最終5比7、1比6飲恨，未能晉級8強。

(中時電子報)