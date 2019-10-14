《漾台中》10月號發行了！這期封面故事報導台中的迷人美好，透過「青創」、「綠能」、「客庄」、「藝文」四大面向，深度探索在地軟實力；另也介紹溫泉之旅與原鄉部落，並推廣台中國際動畫影展及台中國際舞蹈嘉年華等精彩活動，歡迎民眾共襄盛舉。

市府新聞局說，台中的軟實力是建構這座城市迷人美好的關鍵，市府全力培植青年人才、打造青年創業夢想舞台，同時也大刀闊斧改善空汙問題、積極面對全球氣候變遷；在客庄方面強調傳承文化，支持多元族群繁榮並進，藝文部分則有豐富藝文及文化節慶活動，均為發展軟實力不可或缺的要素。

新聞局指出，這期台中日常介紹「2019台中國際動畫影展」及「2019國際舞蹈嘉年華」等，是來台中不容錯過的精彩活動；時序邁入秋季，也將入秋最適合的溫泉之旅、探訪原鄉部落、進補的中醫藥膳與漢方食補，以及充滿驚喜的無菜單料理，都收錄在這期《漾台中》！

新聞局表示，《漾台中》10月號今(14)日出刊並陸續送至各索閱點，民眾可至台中市政府各聯合服務中心、台中火車站旅遊服務中心、台中市各區區公所及圖書館、清泉崗機場、高鐵沿線各站等處免費索閱。市府也發行電子書版本，內容請上台中市政府全球資訊網點選「漾台中」（https：／／www.news.taichung.gov.tw／14786／15050／15092／15095／1263057／）查詢，另外在電子書城MagV及Pubu電子書城均可線上瀏覽。

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