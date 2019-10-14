今年最讓人一頭霧水的政治零食，沒別的，大家都猜得到是「芒果乾」，這個以台語「亡國感」諧音製造的政治新辭，一開始只是網民用以區別社會或政治群體的術門，在小範圍內流行一陣子之後竟也成為藍綠政治對抗的話題。現在藍綠互相指責對方操作「亡國感」，各執一辭。

其實分辨到底誰在操作「亡國感」，最簡單的方式就是「誰從亡國感的概念與其引發的情緒中獲得政治利益？」本報製作的網路投票《藍綠互控 你覺得真正製作「芒果乾」的兇手是誰？》的結果就明確指出，真正操弄亡國情緒的正是現在執政的民進黨。

中時電子報製件的網路投票《藍綠互控 你覺得真正製作「芒果乾」的兇手是誰？》題目在開放投票10小時後，獲得3千多網友投票表達意見，參與投票者的意見呈現一面倒的狀況，投票結果顯示「操弄亡國感的兇手」有95.36%認為是民進黨，有2.76%的網友認為是國民黨，1.56%選擇以上皆是，0.19%選擇以上皆非。

這樣的結果不是用硬拗就能扳得回來的，不過，顯然操弄這個話題的民進黨不會在意這樣的投票結果。不過選民倒是應該留意，如果民進黨在給大家即將亡國的情緒，未來如果續執政下去，一旦遇上問題就會再度祭出「芒果乾」，這與歷史上發動戰爭的、破壞民主體制的政權如出一轍。我們應該認清這些操弄情緒政治人物的手段，用一個最簡單的問題來問一下自己與好友們：如果3年多之前沒有「芒果乾」，那是誰執政3年之後帶給我們國民亡國的感覺呢？

(中時電子報)