波蘭13日（周日）舉行的國會大選結果揭曉，選委會14日宣布，現任總統卡欽斯基領導的保守執政黨「法律與公正黨」（Law and Justice），得票率逼近45％，高於2015年的38％，席次確定過半穩住國會多數地位。中間派的「公民聯盟」（Civic Coalition），以近27％的得票率居次；「左翼聯盟」和「波蘭人民黨」得票率分別為12％、近9％。

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