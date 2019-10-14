波蘭國會大選 執政黨保住最大黨地位 21:182019/10/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 波蘭13日（周日）舉行的國會大選結果揭曉，選委會14日宣布，現任總統卡欽斯基領導的保守執政黨「法律與公正黨」（Law and Justice），得票率逼近45％，高於2015年的38％，席次確定過半穩住國會多數地位。中間派的「公民聯盟」（Civic Coalition），以近27％的得票率居次；「左翼聯盟」和「波蘭人民黨」得票率分別為12％、近9％。 (工商 ) #得票率 #國會 #地位 #聯盟 #大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣政情 2020大選選情觀察－總統大選民調 韓蔡差距縮小 04:092019/10/10 話題觀察 義大利國會 議員人數大砍三分之一 04:102019/10/10 全球財經 莊淇銘：台灣地位未定論述 台灣安危未知茫然 04:102019/10/11 時論廣場 披白盟戰袍 楊志良：公親變事主 04:092019/10/12 兩岸新聞 臉書推Libra疑慮尚存 祖克伯月底赴國會作證 04:092019/10/12 全球財經 大選＋貿易戰干擾 Q4房市估量增價平 04:092019/10/12 金融．稅務 民進黨府院黨 被爆動用行政資源打選戰！工會被漂綠 04:102019/10/12 政治要聞 請假跑基層 傾聽學習與關懷！韓力拚11月民調超英 04:102019/10/12 政治要聞 吳敦義願任韓名譽主委：郭可站台 14:012019/10/14 政治 李佳芬代韓國瑜出訪菲律賓越南 行程曝光 20:062019/10/14 政治 國際熱門新聞 SpaceX再創紀錄 獵鷹9號將四度發射 - 國際 首次曝光 習近平給川普口信被“他”洩漏 - 國際 遭川普拋棄 庫德族和美死敵聯手抗土了 - 國際 首現夫妻檔！2＋1美國人囊括諾貝爾經濟學獎 - 國際 華為鴻蒙何時追上蘋果？任正非給時間表了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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