30歲張姓男子為挺罷工空服員，今年6月20日在新聞留言「你也給自己留條退路吧，何先生，你想斷手還是斷腳」，何姓首席副總發現提告恐嚇，桃檢考量張男沒有前科，犯後坦承且態度良好，予以緩起訴處分1年，並寫下悔過書。

長榮航空6月20日到7月10日爆發空服員罷工事件，張姓男子6月21日在網路看見新聞影片「『妳給自己留點退路』長榮首席副總官威怒飆罷工空服員」的影片，他不滿網路何姓副總言行，在留言「你也給自己留條後路吧，何先生，你想斷手還是斷腳」的恐嚇文字，何姓副總心生畏懼，提告恐嚇。

張男挨告後表示，因看到新聞媒體所報導的罷工相關新聞，對何姓首席副總的發言感到不滿，因此在辦公室透過網路以暱稱「樺仔」留言。

桃園地檢署檢察官認為張男行為已觸犯《刑法》恐嚇罪嫌，考量他沒有前科、犯後坦承且態度良好，因一時失慮而觸法，偵結予以緩起訴處分，緩起訴期間1年，並應於處分確定後6月內，向公庫支付1萬元、立悔過書。

(中時 )