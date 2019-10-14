降溫有感！周二東、北部轉涼 下雨機率增

氣象局表示，周一晚間到周二東北風逐漸增強，迎風面的北部及東半部地區降雨機率上升，尤其是基隆北海岸、東北部地區及大臺北東側和山區。中南部則維持多雲到晴的天氣，午後在中南部山區仍有小範圍陣雨的可能。

氣溫方面，周二時晨間各地偏涼，氣溫約21至24度，北臺灣的高溫有下降趨勢，約26至28度，其他地區高溫仍在29至32度間，中南部地區仍然要留意日夜溫差變化並適時調整衣物。

因東北風明顯偏強，臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，周一起東北風增強後，將有感降溫，本周東北風增強，對北部、東北部來說，天氣型態轉涼秋意濃、中南部日夜溫差大。

臉書粉專「台灣颱風論壇」提醒，東北風增強，讓南北天氣大不同，北、桃、宜花東高溫稍降，偶有飄雨機會；中、南部持續晴朗，炎熱。一直到周日(20)前，大致都是東北風影響的型態。

週二(10/15) ➔ 週一(10/21)

北宜桃：全天舒適，早晚稍涼，陰天或短暫雨。

竹、苗：溫暖舒適，多雲到晴。

中、南：白天炎熱，早晚溫差較大，多雲到晴。

花、東：全天舒適，多雲偶見陽光，局部有短暫雨。

金、馬：馬祖舒適有雨，金門晴朗溫暖。

(中時電子報)