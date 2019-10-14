金廈大橋路線規畫方案。（資料來源：廈門微傳訊）

金門縣府觀光處長丁健剛強調，有關「通橋」事宜均會配合中央政策，並以金門經濟民生需求為首要考量。（李金生攝）

針對昨（13）日在福州市舉辦的「台灣海峽暨金馬通橋專題研討會」指有關金廈大橋方案已經成熟一事，金門縣府以只是一個學術性與技術性研討會，來回應各方的關切，並強調有關「通橋」事宜均會配合中央政策，並以金門經濟民生需求為首要考量。

這項邀請兩岸專家40多人與會的專題研討會，大陸央視在報導中指稱「金廈大橋」早在2004年就被兩岸有識之士提出規畫，但兩岸關係起伏不定，縱使民間有許多支持的聲音，通橋案一直無法落實。但撇去政治問題不談，純以工程規畫來看，通橋初步方案已經成熟。

陸方認為，「金廈大橋」的路線計畫是以廈門本島為起點，經過海底隧道通往翔安區，再從大嶝大橋接上大嶝島，然後聯通金門島，就未來車流量估算，金門跟大嶝之間的橋梁至少要有4線道。

此事經媒體披露後，引起各方的重視，金門當地民眾討論度頗高，有人認為一旦通橋，金門榮景可期，東半島地價將因此暴漲，也將出現很多億萬富翁。但也有人認為在當前兩岸關係下，一切都言之過早。

縣府則指出，今年「小三通」往來旅客預期將突破200萬人次，但海路交通的穩定度深受氣候影響，基於兩岸便捷陸運系統可行性的研究，達到兩岸經濟、民生等互利互惠雙贏局面的考量，陸方召開這項專題研討會，並邀請縣府派員與會。

縣府強調，此次研討會就金廈（嶝）大橋興建工程之技術層面，如水深（文）與地質等作初步研討，至於通橋的政策層面，則不在討論範圍之內，未來有關「通橋」事宜，縣府將配合中央政策辦理，並以金門的經濟民生需求做為首要考量。

縣府指出，縣府在2006年委託技術顧問機構辦理「金廈（嶝）大橋興建工程可行性及方案研究報告」，當時已初步研擬金廈（嶝）大橋興建之可能路線，建議由金門五龍山銜接至大嶝島。但對岸大嶝機場已經填海施工中，並往金門方向增建2條跑道，因此先前規畫的金廈（嶝）大橋路線已與現實環境大不相同。

縣府觀光處長丁健剛晚間接受聯訪也說明，只要是攸關金門發展的事情，縣府都會針對各種客觀環境的改變，做好評估、規畫和因應準備。

(中時 )