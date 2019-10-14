修杰楷14日出席洗劑品牌代言記者會，被問到老婆賈靜雯拿下金鐘視后如何慶祝，他說隔天早上就去買菜做飯，過得很日常，「不然應該怎麼做？就是回到生活步調，沒什麼特別的。剛好碰到她生日，所以有一起去吃了一頓飯」，其實他日前已先跟老婆進行四天三夜小旅行，提前為她慶生，生日時也送了一個實用的收納小物，他笑說可能平常送禮不拘泥節日，看到、想到時就會自動為她添購，平常得來太容易，所以好像沒什麼驚喜，而且她也覺得只要能跟家人聚在一起吃飯就很開心。

金鐘獎當天，修杰楷拍下兩個女兒對著電視機裡的媽媽興奮狂跳可愛畫面。（盧禕祺攝、翻攝修杰楷臉書）

金鐘獎當天，兩個女兒咘咘和Bo妞一看到媽媽步上星光大道，在電視機前開心興奮狂跳，修杰楷爆料，其實咘咘和Bo妞當時非常興奮的原因，其一當然是看到媽媽的喜悅，另一個原因是，咘咘等待時早就不斷問：「媽媽為什麼是最後一個？等很久！」因為平常只要他看電視10分鐘，兩個女兒就會說「換我們了」，當天看星光大道看了1個半小時，等不到媽媽畫面的咘咘就一直問「為什麼、為什麼」，所以後來的興奮喜悅，其實有很多情緒在裡面，尤其是看完媽媽後，終於可以看自己想看的電視了。至於媽媽得獎的那一刻，她們也早就已經睡著了。

修杰楷說他當天是和賈靜雯的媽媽、弟弟和弟妹朱芯儀一起看，看到得獎那一刻，全家人都滿感動的，「她只要一緊張就異常冷靜，加上又答應咘咘不會哭，反而是我們都被感動到哭了」。至於之後金鐘獎座要擺哪裡，修杰楷說，可能會擺在咘咘畫作的旁邊吧，他也說不怕被撞到摔到，「那就再拿一座啊」。

修杰楷出席洗劑品牌代言活動。（盧禕祺攝）

修杰楷身為洗劑品牌代言人，平常也很常做家事，他透露洗衣服是誰有空就誰洗，他常洗衣服的另類優勢就是會撿到錢，這時就感覺「賺到了」，因為他撿到錢的機會還滿高的，但接著又說：「我老婆不常帶錢出門，所以撿到的大部分是我的！」

他要求自己和小朋友回到家一定先洗手，如果沒有要再出門，外出的衣服也一定會先換下來，他笑說咘咘自己很注意，回家的第一件事就是換穿睡衣，平常在家除非拿公主服給她，否則她不管家裡有沒有客人，就是一定要穿睡衣。Bo妞則好像比較做自己一點，不太在意世俗眼光。



(中時 )