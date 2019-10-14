薏米水又稱薏仁水，可單喝，亦可搭配紅豆、綠豆、香蘭葉或煮成四神湯，效果各有不同。

帶點珍珠白的清甜薏米水，又稱薏仁水，能解熱、去濕排毒，是香港、泰國、新加坡及馬來西亞街頭的常民飲食。就像台灣人吃仙草冰降火氣一樣，在薏米水的沁涼安撫下，彷彿終年的酷熱潮濕也不那麼令人難受了。

在香港，薏米加了竹蔗、腐竹煲湯；新加坡則把薏米水稱為神仙水，加上幾片檸檬，增添豐富口感；馬來西亞家家必備解暑涼飲貝麗冰（barley beng，音譯，冷的薏米水），做法是將薏仁、冰糖及香蘭葉熬煮１小時以上，從小喝到大，是出外遊子思念的家鄉味。

薏米水更是兩岸三地女明星美顏、塑身的最愛，最近引發熱烈討論。譬如影星陳紅、范冰冰愛喝薏米水保養皮膚；鄭秀文、陳妍希、高圓圓、小Ｓ則靠紅豆薏仁水消水腫、去除臉上痘痘。

生、熟薏米水，人人都可喝嗎?

薏米是指薏苡仁，被歸類在五穀雜糧。根據《本草綱目》記載，薏仁：「性甘，微寒，無毒。利腸胃，消水腫，止消渴，殺蛔蟲，健脾益胃，補肺清熱，去風勝濕，久服輕身益氣。」以中醫角度，生、熟薏米各有擅長。居仁堂中醫診所主治醫師王愍之指出，生薏仁較涼，可清熱排痰化膿，去除濕氣的效果好，一般常用來作為治療痘痘及傷口的藥方。熟薏米是指炒過的薏仁，寒性減輕，較不易造成腹瀉，補脾作用強。

基本上，生、熟薏米都能去濕消腫，合併使用可增加補脾排水效果，並減少寒涼副作用，「可大大增加適用的範圍，」王愍之說，現代人因為經常進出冷氣房，運動量不夠，且甜食吃得太多，身體濕的狀況很常見，譬如感覺身體浮腫、容易疲累或排便軟軟黏黏的。

《黃帝內經》也提到：「中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾。」傳統中醫理論認為脾胃對應五行中的「土」，是喜燥而惡濕的，濕邪過重會影響脾胃運化功能，而過食甘味則造成脾胃功能下降，於是產生痰濕狀況。「現代人很少不需要除濕，只是程度上的差異，」他說，如果痰濕狀況是很初期或突發性的，喝點薏米水確有幫助，但如果狀況持續沒有改善或加重，就必須找中醫師診治。

以營養學來看，薏米可說是全穀雜糧中的「優等生」，熱量跟白飯差不多，但脂肪、蛋白質含量比其他穀類稍多。

尤其薏米含人體無法自行製造、必須由額外攝取補充的必需胺基酸：酸離胺酸及白胺酸，「細胞生長、組織修補、合成都需要它，」台北市立聯合醫院松德院區營養師周千欽說。

此外，她提到，薏米的外皮有薏苡素及酚酸，能加強美白效果，如果想要皮膚淨白，可以選擇紅薏仁(沒脫皮的薏米)煮水喝，美膚效果較好。

而且，薏米是低升糖指數食物，可以跟米一起煮成飯，纖維量多且可增加飽足感，對於控制血糖有幫助，王愍之說。

薏米水好處多，但也有人喝到過敏或水腫更厲害，到底如何調配比例才恰當?首先，要了解自己的體質狀況。

體質燥熱的人，可以全部用生薏米煮水喝。王愍之提到，生薏米性味甘淡，淡是指利尿的意思，可加入綠豆一起煮，清熱效果更好。

體質偏寒的人，在煮薏米過程中加入山藥、茯苓及芡實，做成四神湯，顧脾胃且能增強消腫除濕效果。

另外，王愍之提醒，因為生薏米利尿效果好，容易造成頻尿狀況，長輩可用炒過的薏仁，利尿效果較沒那麼強。

薏米水雖有效果，但並不建議大量飲用。

薏米水雖有效果，但並不建議大量飲用。(圖片來源：康健雜誌)

「每天不要超過1個量米杯的量，」王愍之建議，每天不要超過這個份量，煮水喝或煮成飯都行。而且，40克薏米相當於半碗飯，「要把它換算成五穀雜糧，」周千欽提到，如果有三高、糖尿病，要把薏仁視作米飯量，只要吃了薏米，就要少吃點白飯及麵包，避免澱粉攝取過量造成血糖升高。

如果出現下列情況，也不適合喝薏米水：

孕婦：整個孕期都要避免喝薏米水。因為薏米中含薏苡仁油會興奮子宮，造成子宮收縮引起早產或流產。

陰虛體質：如舌苔少、脈虛，常容易覺得口渴，身體出現多種乾燥症狀如皮膚乾癢脫屑、沒什麼口水分泌等，表示身體水分不足，暫時不宜喝薏米水。

脹氣：薏米含有多醣體，吃太多容易脹氣，建議小朋友或脾胃功能較差的人不要吃太多。

使用利尿劑的人，譬如降血壓藥時，不要喝太多薏米水，以免血壓降得太低。

薏米一般可至中藥行選購，建議先詢問店家是否為生薏仁或炒過的熟薏仁；紅薏仁則需至五穀雜糧行購買。

也可自己買生薏仁回來以小火乾鍋炒約5分鐘，待外皮變成微黃，即是熟薏米，周千欽說。

此外，選擇薏米以飽滿、碎粒不多的為佳。「最好放在保鮮盒裡，因為薏米含有脂肪，容易劣變，」周千欽提到，放在保鮮盒比較不容易潮濕發霉。

＜食譜＞

生熟薏米水

材料：1杯薏仁(生、熟都可)、4杯水(可視情況多加)，薏米煮前先浸泡2小時(或前一晚泡水放在冰箱中)。

做法:

將上述材料放入電鍋中，外鍋水量4杯(外鍋水量等同內鍋水量)，按下煮飯鍵。煮好後續燜半小時即可

提醒:可重複多次煮。

食譜設計:中醫師王愍之

燜燒罐紅豆薏米水

材料:薏米20克、紅豆20克、水適量

做法:

前一天傍晚先將薏米及紅豆浸泡水中3小時以上。

薏米、紅豆加水蓋過，煮滾約10分鐘熄火，倒入燜燒罐。

放隔夜至早上即可食用，可加點黑糖，當早餐、點心均可。

提醒:

燜燒罐一定要烘乾，保持乾淨、乾燥。

用小顆紅豆(赤小豆)利水效果較好。

食譜設計:營養師周千欽

(中時電子報)