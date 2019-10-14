過了少男少女階段，很多人實用至上，眼鏡讓人看得清楚、好戴就好，何必在意它長怎樣，不小心就挑了一副讓自己顯老的鏡架。

其實，眼鏡最能簡單而直接表現個性，更重要的是，可以修飾臉部線條、眉型或過開的眼距，並遮掩黑眼圈和眼袋，為整體造型加分，輕鬆成為人群中最亮眼者。

一般來說，正式場合適合配戴鏡框較小、款式精緻的眼鏡，讓自己看起來專業而典雅；休閒、聚會場合，不妨選擇大邊框的眼鏡，顯得年輕又時尚。

礙於每個人的鼻梁、耳朵及眼距都不同，應前往專業眼鏡行調整鏡腳和鏡架的位置，才能戴得舒服，也解決乾眼、老花的問題。

除了講究配戴舒適、依場合戴眼鏡，根據臉型選配適合的鏡架形狀，才最能有修飾臉型效果。

瓜子臉

適合橢圓形細框鏡架

瓜子臉得天獨厚，臉較小，可配戴多款眼鏡，又以細框和垂直線的鏡架最能凸顯臉型的秀氣。

男性宜選配鏡圈下邊較上邊狹窄的鏡架，不應選用扁形的鏡架；女性瓜子臉也是建議選鏡圈下邊較上邊狹窄且上翹式的眼鏡，增加面孔的目視長度。

橢圓臉

適合各種造型鏡架

橢圓形臉又稱鵝蛋臉，臉部角度柔和，配戴各種鏡架都合適，也可以嘗試特殊造型的鏡架。

圓臉

適合有角的或方形鏡架，拉長臉的比例

這型人的臉較短，適合有角的或方形鏡架，拉長臉的比例。

男性尤其適合扁形或梨形鏡架，不要選過圓、過方的；女性要避免過圓、直線式、過度花俏或特徵極為明顯的，宜選配鏡架稍扁略翹的眼鏡。

方臉

適合圓形鏡架，使臉部線條柔和一些

方形臉的人看起來剛強，為了使臉部線條柔和一些，應選用略帶曲線且比臉型寬的鏡架，緩和較寬的兩頰，使臉看起來較瘦。

長方臉

適合長方形鏡架

臉部較長的長方臉人，可以選擇覆蓋臉部較多的鏡框，如粗框眼鏡。

男性宜選配鏡框高度較長的方形大款鏡架；女性應選配有稜角、近方形的鏡架，鏡圈的高度可高一些。

從膚色選眼鏡

•膚色較淺的人，最好選擇顏色較淡的鏡架，如柔和的粉色系或金銀色鏡架。

•膚色較深的人，可以選擇重色系鏡架，如紅色或黑色。

(中時電子報)