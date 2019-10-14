「金鐘視后」柯佳嬿與許光漢、「台版朴敘俊」施柏宇、顏毓麟等人共同演出的魔幻愛情影集《想見你》，11月17日起每週日晚上10點將於中視、11月23日每週六晚上10點起於衛視中文台全台首播，主要演員14日南下到玄奘大學與兩百位師生們相見歡，分享拍戲甘苦。劇中柯佳嬿飾演的黃雨萱穿越時空到1998年的陳韻如身體，施柏宇則笑說，1998年時他才2歲，所以劇中很多東西他都沒看過，連當時的拍照手勢，都要特別問過劇組先做功課才知道。

《想見你》演員施柏宇、柯佳嬿、顏毓麟到玄奘大學與兩百位師生們相見歡。（衛視中文台提供）

問起現場的同學有沒有經歷過錄音帶卡匣的年代，沒想到現場的同學最年輕的2001年出生，更有許多同學是1998年出生，甚至還有同學是1998年出生的台南人，和劇中時間、地點不謀而合，引起現場驚呼！柯佳嬿、施柏宇和顏毓麟在南下的車上，還一路高唱1990年代金曲，從張學友〈吻別〉、〈心如刀割〉，張信哲〈過火〉到張鎬哲〈戀人〉等金曲唱不停，心情也一下回到1998年！

柯佳嬿劇中周旋在許光漢和施柏宇之間，問起現場的同學們如果和自己最好的朋友喜歡上同一個人，是選擇愛情還是友情，台下同學們大呼「友情！」，施柏宇也認同，選擇友情「因為友情是一輩子的！」，不過顏毓麟卻老實說「他會選擇愛情」！柯佳嬿還提出更精準問題「但如果你和喜歡的人是互相喜歡呢？」台下學生們開始喧嘩討論，有人大呼選擇愛情，原因是「如果真的是你的朋友，他會祝福你！」有同學更大愛地說：「三個人都在一起，支持多元成家！」笑翻全場！

《想見你》演員施柏宇、柯佳嬿、顏毓麟。（衛視中文台提供）

柯佳嬿感性地對現場同學說：「不要害怕未知，要發自內心的喜歡自己！」還不忘補回馬槍笑說：「大膽選擇愛情，不要管友情了！」施柏宇有感而發說，他要分享柯佳嬿曾經告訴過他的話「遇到事情不要緊握你的手，偶爾可以鬆開你的手，看看有什麼東西飄到你手裡」，原來柯佳嬿看到施柏宇殺青之後，還陷在《想見你》情緒中走不出來，施柏宇聽到這句話之後，也突然釋懷，發現原來殺青不是結束，他們的友情只是換一個方式走下去！顏毓麟則是不忘提醒大家「別忘了11月17日中視、11月23日衛視中文台鎖定《想見你》」，為這場校園活動畫下完美的句點。

《想見你》描述27歲的黃雨萱(柯佳嬿 飾)，意外靈魂穿越住進了1998年17歲高中女孩陳韻如的身體裡，遇見和前男友長得一模一樣的「屁孩」李子維(許光漢 飾)，以及始終暗戀著陳韻如的深情暖男莫俊傑(施柏宇 飾)，捲入一段純情三角戀。然而在一連串不單純的校園襲擊事件之後，黃雨萱驚覺她的生命已經和陳韻如、李子維、莫俊傑三人的命運產生了驚人的關聯。

(中時 )