雪莉昨日還在拍廣告。(取自韓網)

雪莉驚傳家中身亡令親友不敢置信。(取自雪莉IG)

前女團f(x)成員雪莉(Sulli、崔真理)今下午(14日)驚傳於家中身亡，得年25歲，令親友震撼到不敢相信，現在韓網更瘋傳數張雪莉昨日拍攝廣告的工作照，因為照片中的雪莉笑容甜美，完全看不出輕生跡象。

雪莉被證實在家中2樓處身亡，據悉，她生前罹患嚴重憂鬱症，更有知情人士爆料，表示雪莉的不安症狀在這1、2個月逐漸變嚴重，「平時一直患憂鬱症的雪麗最近因個人的事情心境發生了很大的變化」，原本更打算退出JTBC綜藝節目《惡評之夜》。

現在韓網更瘋傳著數張雪莉昨(13日)在京畿道拍攝廣告的開工照，只見雪莉專業地擺出POSE與復古火車合影，下工後更與女工作人員並肩而行，有說有笑，完全看不出有想不開的跡象。

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