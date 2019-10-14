隨著美軍撤離，土耳其軍隊進入敘利亞北部的一系列城鎮和村莊，在當地的庫德人只能尋求敘利亞軍隊的支援，庫德軍表示，他們已經與巴沙爾‧阿薩德總統的政府達成協議，以幫助抵禦土耳其的入侵。

美聯社報導，敘利亞庫德人已經與其政府達成協議，這是同盟關係的重大轉變，此前庫德人偏向「敘利亞民主力量」，也就是反對阿薩德政府的勢力，但是在更大的威脅-土耳其來臨之後，敘利亞政府成了相對可靠的保護勢力。相同的，敘利亞政府也必須有保護自己領土的責任，能夠在此時取得庫德人的信任，對於阿薩德來說也是重要的。

只是敘利亞庫德人面臨的未來愈來愈危險，他們面臨土耳其軍兵臨城下，看管的IS戰俘與殘黨隨時可能竄逃，即使敘利亞成功擋住土耳其，庫德也可能保不住短暫的自治權，但是他們危在旦夕，已經顧不了明天了。

一名敘利亞官員說：「我們將會推回到土耳其與敘利亞邊界的正常位置。」

週一，敘利亞軍隊已乘坐裝有重型機槍的公共汽車和卡車，抵達北部省份拉卡，這是曾經是ISIS集團的大本營所在。

土耳其繼續入侵敘利亞北部，他們警告其他歐洲和美國等北約盟國，不要阻撓它，這次進攻至少使13萬人流離失所。

土耳其總統表示，他們已準備好對曼比季(Manbij)發動進攻，這是美軍最後駐守的地方。庫德軍的領導團，立即邀請敘利亞政府軍重新進入此處，以一同保衛該鎮。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）週一對記者說：「土耳其的目標，，是將城市歸還給阿拉伯人，他說阿拉伯人才其合法擁有者。」言下之意，他成了解放者。

敘利亞官方媒體週日晚間報導，敘利亞政府軍已經朝曼比季出發，而邊境城鎮科巴尼（Kobani），曾經是2015年反恐戰爭期間，庫德軍擊敗ISIS的城鎮。

前一天，土耳其部隊攻打庫德人管理的難民營，該營地約有1萬2千人，其中約有1千人是IS的戰俘、及其子女和寡婦。在難民營失去管理後，數百名IS殘黨在混亂中逃脫了。

(中時電子報)