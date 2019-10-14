知名棒球作家黃承富的封筆之作《棒球@台灣》 、《Baseball @Taiwan》、《野球@台灣》，中英日文版紀錄片/電子書，今（14）日在台北舉行試映會，他特別將限量珍藏版6套版權贈與台灣棒球名人堂協會，由理事長黃瑛坡代表接受，將轉贈美國、日本、加拿大、古巴、韓國棒球名人堂，宏揚台灣的棒球文化，讓世界看見台灣。

黃承富近40年縱橫國內外棒球領域，常有國內外人士好奇問他，為何台灣棒球能存在百年？黃承富點出了幾個蛻變的轉折點，像是孕育出原住民選手種子的花蓮能高棒球，以及嘉農KANO、紅葉少棒傳奇、三級棒球的瘋狂周期、1984洛杉磯奧運表演賽及1990中華職棒的誕生，每個故事之間都環環相扣，相互激盪著。

在【棒球@台灣】裡，作者黃承富用他獨特的視角，並嘗試以紀錄片與電子書交織的方式，訴說這個曾經發生在台灣100年的棒球故事，他認為這也是未來新媒體時代的趨勢─給我1小時，給你台灣棒球100年。

這部【棒球@台灣】是黃承富的封筆之作，今天的試映會中，教育部體育署代表呂映諄、立委張廖萬堅、棒協副理事長余政憲、趙士強等，均對他表示感佩！也期待更多的有志之士，接力挖掘更多的台灣棒球故事，代代傳承下去。

【棒球@台灣】首映會將於10月23日從嘉義市、嘉義大學出發。11月23至26日在高雄美濃徐生明國際少棒賽期間現場放映。之後，作全台巡迴播出，2020年再巡迴美國、日本、加拿大持續放映，讓台灣濃郁的棒球味感染地球上有棒球活動的地方。

【棒球@台灣】中英日文版是由神準國際行銷、完全運動智庫共同出品，影片配音則為資深廣播人黃步昌。

(中時電子報)