馬來西亞一名媽媽半夜起來餵奶，竟然遇到了怪事。她在臉書指出，日前凌晨被孩子哭聲吵醒起身哺乳，但孩子卻怎麼餵也餵不飽的樣子，一旦放下去便哭鬧不休。後來媽媽累了便索性躺著餵，不料她不經意的一個轉頭看發現自己的孩子好好躺在床上，驚覺手中抱著餵奶的是另名不知道怎麼出現的嬰兒...這名媽媽將自己這段可怕經歷PO在臉書社團上引起網友熱議。

中國報報導，當時由於孩子不停哭鬧，她靈機一動拿起手機播放經文，孩子也安靜下來，但停止撥放後懷中的孩子又再度哭鬧不止，過於疲累的她於是抱著孩子就這樣躺著餵奶，不料她平躺著轉身突然發現原來自己的孩子好好的躺在旁邊，而手中抱著的則不知道是哪來的嬰兒，當時她想要放下手中那位，但可怕的是她全身動彈不得，旁邊還有一團黑影讓她嚇破膽，無力抵抗的她只能在心中不斷的禱告，禱告不久黑影跟懷中的嬰兒與黑影便消失了，她表示，自己驚魂未定的確認自己睡在旁邊的孩子毫髮無傷才放心，當時已經是凌晨三點了。

(中時電子報)