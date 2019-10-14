美國會共和黨眾議員布萊恩．馬斯特(Brian Mast)在推特上發表圖文祝賀美海軍建軍周年紀念日，但搭配的圖片卻搞了大烏龍，錯用了俄國核動力巡洋艦「彼得大帝」號的照片。直到美國網媒《政治》(Politico)軍事記者發現錯誤，馬斯特才趕快把圖片換成美海軍官方宣傳圖片，不過為時已晚，網上已大量流傳。更糟的是，他最近正在接受有關非法接受俄羅斯商人政治獻金的相關調查。

據《衛星通訊社》報導，選區在佛羅裡達州的馬斯特是退伍軍人出身，曾在阿富汗的戰事中失去雙腿和一根手指。他推特上發表賀美國海軍244周年紀念日的賀辭說：「祝海軍生日快樂！感謝為保衛我國海洋安全而服役的男女官兵們。」

美國《政客》網路雜誌的軍事記者戴夫．布朗(Dave Brown)發現了這個錯誤後，馬斯特修改了推文，將配圖更換為美國海軍的官方宣傳片，但已擋不住網上大量流傳，網友在推特上消遣他說：「找張美國軍艦的照片這麼難嗎？」布朗說，馬斯特用的照片很可能是來自於Shutterstock的圖片，因為用battleship關鍵字搜尋，首先跳出來的就是這張彼得大帝號巡洋艦。

令人納悶的是，先前這位共和黨眾議員還曾被懷疑收過來自俄羅斯的政治捐款，因此這張核動力軍艦成了他「通俄」的證據，他也因此遭到了美國網民的指責。

外媒報導指出，馬斯特曾於2018年收到一筆來自烏克蘭商人弗曼的2173美元捐款。但幾天前，美國當局司法部門表示弗曼和其他人涉及在2018年期中選舉前夕向共和黨進行非法捐款，弗曼等人於本週三被逮捕。馬斯特的發言人已表示將退還他透過眾院籌款委員會收到的捐款。

(中時電子報)