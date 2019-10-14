李安新作《雙子殺手》正在全球各地陸續上映，勤跑宣傳的他日前接受陸媒專訪，表示為了讓威爾史密斯（Will Smith）成功逆齡重返23歲，有整整2年每天都盯著威爾真人臉部大特寫看，比他媽媽都還清楚他的模樣，李安笑著說：「全世界包括威爾自己，沒有人比我還要更清楚了解他，我可是研究了每一個細胞」。

李安和團隊試圖打造前所未有的視覺特效，使用的高規格拍攝讓細節看得一清二楚，所以在人臉老化和情緒牽動神經的表現都相當講究，「我覺得最困難在於科學技術應用上都正確，可是實際看起來就不太對，只好透過不停的測試調整，這時也不得不佩服造物主的神妙之處」。

李安拍攝兩個版本的威爾史密斯。（資料照片）

年輕版的威爾史密斯是數位人，並非後製製出。（資料照片）

李安分享在《雙子殺手》中最深刻的是威爾史密斯年少時期的表現，「他從10幾歲就成名了，（青春期）在電影工業下被呵護成長，過著不自然的生活，而他藉著這部片回過頭來要找尋自己原本的樣子，我很感動」，片中威爾史密斯與回春版的自我展開廝殺，而李安則藏有了人生體悟，認為這過程代表男孩的成長，並坦言：「我這個人的稚氣很長，會常會想『青春』是怎麼樣一回事，歷經體驗和時間滄桑後重新審視一切，會感到窩心卻心疼」。

該片23日在台上映，屆時李安、威爾史密斯及該片監製將於20日至22日抵台宣傳。

(中時 )