國片《江湖無難事》拍出精緻台味，9日登上大銀幕，在各路強片夾擊下，以荒謬爆笑的劇情在連假期間累計全台將近660萬，票房表現雖不如預期，但日前演員姚以緹、黃尚禾及導演高炳權親自到戲院會粉絲，誠意十足。

姚以緹在片中角色男女切換自如，獲金馬提名最佳女配角，逼真演技讓觀眾信以為真，她笑說：「在很多場映後都聽到觀眾在台下發出窸窸窣窣聲音，一直在猜我到底是男生還是女生，結果最後座談都變我澄清性別的機會」。

黃尚禾則努力催票，坦言在映後分享時看到現場觀眾數量後，的確感到票房不如預期，不過他仍充滿自信，拍胸脯掛保證：「這部片看了不會後悔，希望接下來能靠口碑傳播，吸引更多觀眾進場支持」。

高炳權表示，片中分別飾演導演和製片的黃迪揚和邱澤，嘔心瀝血拍出電影卻換來觀眾一句「爛片」，這個片段充滿了電影人心酸血淚卻又堅持到底的情懷，「現在就像正經歷電影中的劇情，希望在理想的堅持下，票房也能逆轉出好成績」。

(中時 )