金馬獎11項提名的《陽光普照》14日舉辦記者會，主要演員巫建和、劉冠廷、柯淑勤、陳以文、許光漢、尹馨、吳岱凌及導演鍾孟宏、監製葉如芬睽違一年齊聚一堂。陳以文、巫建和在片中飾演一對父子，雙雙入圍影帝感到非常驚訝且興奮；柯淑勤以深V性感禮服現身，提名金馬影后她直呼「爽啊」；表現出色的劉冠廷則以邪氣角色入圍男配角，他跟阿嬤電話報喜時，不輪轉的台語卻鬧出笑話，將「金馬」講成「金子」，讓阿嬤以為孫子遭詐騙。

劉冠廷和巫建和最深刻搶在颱風天拍的開場戲，劉冠廷不但將颱風日期記得清楚，並說：「導演前一天突然就說『今年就這個颱風，我們一定要拍』，當時根本戲還沒開拍，但他就賭上天氣提早行動，實在驚人」，鍾孟宏則在一旁調侃：「颱風就是風雨比較大而已嘛。應該還好吧！」主持人黃子佼則妙語問起導演是否有試騎，他則秒答：「我當然不敢啊！」引來哄堂大笑。巫建和則回憶劉冠廷在雨中騎車7小時，握著手把的手指皮膚都皺掉了，雖然最終呈現才幾秒，但成果相當值得。

金馬獎11項提名的電影《陽光普照》舉辦記者會。（盧禕祺攝）

陳以文、柯淑勤在片中飾演貌合神離的怨偶，2人雙雙入圍金馬獎，更為戲爬9公里山路攻頂風櫃嘴，陳以文透露那場戲情緒很重，本來跟導演要求上山後需要15分鐘喘口氣，但看到壯麗的山景心情就輕鬆下來，能馬上進入狀況。該場戲相當不易，劇組人員扛著將近30公斤的器材拍攝外，收工時大批人馬摸黑下山還遇到野放牛群，相當驚險。柯淑勤則分享：「在片中除了山頂這場戲外，最後一場坐在兒子腳踏車上的戲都是面向陽光，其實一直盯著陽光看相當不舒服，尤其在腳踏車那場拍了三天，當下都快看不到了對戲演員了」。

金馬獎11項提名的電影《陽光普照》舉辦記者會。（盧禕祺攝）

尹馨在片中飾演未婚少女的阿姨，她透露劇本原本安排她演奶奶，讓她很不能接受，向導演鍾孟宏提出建議修改劇本，還委屈笑說：「我現實生活中也是一個單身的姑姑啊！」最後導演才決定修改劇本。許光漢則演出品學兼優的好兒子，但內心卻有暗藏另一面，他坦言：「導演沒有特別要我準備角色，但有請我看袁哲生的書《寂寞的遊戲》，用書來進入角色狀態」。而吳岱凌扮演帶球假的懷孕小媽媽，第一次演出電影對自我要求高，她坦言壓力大，「我常常跟柯淑勤對戲，但她專業的模樣看起來很兇，壓力更大了」。

金馬獎11項提名的電影《陽光普照》舉辦記者會。（盧禕祺攝）

鍾孟宏則提名金馬最佳導演、攝影、原著劇本、原創電影歌曲等4項獎，拍攝期間他不同一般導演總在監視畫面前，他則時刻站在攝影機旁與演員站在同一陣線，這讓巫建和感到相當舒服安心，不過有場戲太有趣，陳以文則笑說：「那時導演在一旁發出『呵呵呵』的笑聲，我當下就覺得他可能坐在monitor旁會比較好」。鍾孟宏說，《陽光普照》其實他上部作品《一路順風》時就想拍了，但劇本還沒成形，「那時候只有一點故事概要，2個好兄弟去砍人、母子在陽光下騎腳踏車，當初對監製葉如芬聊一聊就滿感動的，下一秒也意外自己怎麼變得那麼煽情」。該片11月1日上映。

(中時 )