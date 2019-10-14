曾以《醉．生夢死》雙奪金馬獎最佳新演員及台北電影獎影帝的李鴻其，久未露面、卻在片中為恩師張作驥新片《那個我最親愛的陌生人》開出第一槍。該片昨（14日）發布預告，他僅出現兩幕卻殺氣騰騰，並以行刑式槍法轟爆他人腦袋，成為最驚悚的畫面。

李鴻其原本不在演員名單中，因為探恩師的班，一時技癢決定客串，他回憶：「跟導演合作都保有很好的默契，也明白他要的東西，所以這次事前沒什麼太多溝通和演練就完成了。我客串拍了兩天，還好最後沒被剪掉」，他坦言自己和其他演員一樣，在拍片時並不清楚電影的故事全貌，笑著形容這次客串是「匆匆地來、匆匆地走，什麼都不曉得」。他雖戲份不多卻十分搶眼，一時間很有《醉．生夢死》「老鼠」回來了的感覺，凶狠地讓人直冒冷汗。

呂雪鳳（左）及李英銓，片中多場祖孫戲渾然天成，2人互動真實而溫馨。（海鵬影業提供）

此外，以《陌生人》提名金馬獎最佳女主角、最佳男配角的呂雪鳳及李英銓，片中多場祖孫戲渾然天成，2人互動真實而溫馨。現年12歲的李英銓，演出時年僅10歲，首次演出就獲金馬入圍肯定，而導演張作驥透露試鏡時，僅花「一秒鐘」就決定用他。該片11月15日上映。

(中時 )