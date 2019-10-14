上片兩周的全球話題電影《小丑》，目前全美票房近2億美金（約1億9270萬元），全球票房高達5億4300萬美金，台灣票房更是在上映9天即全台破2億。經過雙十國慶四天連假的加持，台北票房已破八千萬，全台2.2億台幣，全台觀影人次更是已經累計超過93萬人次觀賞過此電影。除了票房的好成績外，《小丑》也入列世界最權威電影資料庫IMDb史上最佳電影排行榜第10名，目前超過24萬觀眾評分，分數高達 8.8 分，氣勢相當驚人，被外媒看好全球有望破10億美金票房。

導演陶德菲利普斯（Todd Phillips）也在近期釋出多張他與瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）的歡樂幕後工作照。瓦昆在專訪中提及兩人合作無間的經驗：「陶德觀看事情的角度很獨特，我在選擇導演合作時，會很需要這個人對於電影抱持特殊的觀點，我想除了陶德之外，沒有人拍得出這部既大膽又包含各種層次的電影。」導演在接受媒體訪問時也不只一次聲明這部電影想探索的主題，就是同理心，正因為大家缺乏的憐憫和同理，讓高譚市失去文明，於是小丑才被創造出來了。

《小丑》幕後照。（華納提供）

《小丑》夾帶著持續不斷大量且正面的口碑，在全世界票房成績勢如破竹，全球網路上幾乎都是一面倒的洗版討論，除了讚嘆瓦昆的演技與導演獨樹一格的劇本之外，許多留言也開始出現「二刷看更多」、「值得二刷」等推薦評論。網友對於女友的討論、小丑的身世、母親的探討甚至是小丑本人的體重、病徵都有深入的研究文持續產出，看來這波討論聲量勢必會再延燒好一陣子。

《小丑》幕後照。（華納提供）

(中時 )