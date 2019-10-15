根據研究指出，台灣嬰幼兒每3位就有1位過敏，其中異位性皮膚炎更是台灣現今新生兒很常見的皮膚疾病，如何挑選與肌膚24小時接觸的衣物材質也越來越受到關注。來自英國倫敦頂級嬰幼兒有機服飾品牌「OLIVIA YVES」首度進駐台北新光三越，採用純手工摘割的單一頂級有機匹馬棉種，給予幼兒肌膚最純淨的貼身呵護。

異位性皮膚炎已經是台灣幼兒常見的皮膚問題，需要更悉心的照料。

根據衛生福利部的統計資料指出，台灣學齡前的孩子約有一半曾被醫生診斷出過敏問題。台中中山醫學大學附設醫院皮膚科主任 賴柏如醫師表示，異位性皮膚炎已是常見的疾病，但誘發原因非常多樣性，包括空氣汙染、過敏原、刺激物、汗水等等都會導致幼兒發癢不適，而且新生兒的皮膚與成人不太一樣，相對脆弱許多，因此要更加用心照護。

對於幼兒衣物材質的選擇，醫師大多會推薦挑選純棉材質製成的衣服，因為棉花纖維材質柔軟又吸濕，最適合人體肌膚。然而同樣是棉花，從品種、種植方式、後加工處理與製作過程中，大多有著消費者難以察覺到的潛在危機，尤其棉花最常發生蟲害問題，種植中必須使用農藥、殺蟲劑、落葉劑等有毒化學，加上過度的化學製程與漂染等，導致在無形之中傷害皮膚與健康，無法完全穿得放心。來自英國的「OLIVIA YVES」即採用來自秘魯天然有機種植的「匹馬棉」為原料，並一口氣獲得全球4大國際有機認證，更於2019年榮獲全球前10大最環保有機品牌之一，在歐美市場掀起一股「有機匹馬棉」的熱潮。

OLIVIA YVES的有機匹馬棉棉種來自純淨天然的秘魯，衣料質感滑順細緻，堪稱摸過就上癮的棉質精品。

OLIVIA YVES台灣總代理 總經理Steve表示，「有機匹馬棉」從生長到採收，全程皆以最天然的傳統方式種植，並以徒手的方式採摘，全世界只有此棉種是用這種方式收成。特長纖維的特性是可以為紡織品帶來光滑及柔軟細緻的舒適度，而且棉花本身的種植環境是否天然有機，都是影響纖維健康度與衣物品質的關鍵。有機匹馬棉從16世紀開始至今，一直是英國王室指定製作服裝與寢具的棉質原料，特長纖維的天然有機棉料可降低粗劣纖維刺激，或過度化學製程所導致肌膚的不適感。

OLIVIA YVES台灣總代理總經理Steve表示，把有機匹馬棉服飾引進台灣，就是希望可以減緩幼兒異位性皮膚炎的不適。

特派記者隨機訪問一名媽媽，她表示女兒有異位性皮膚炎，若衣物的吸收排汗功能佳，則可避免衣服黏在皮膚上，減少熱疹發作，「OLIVIA YVES」的棉質衣物觸感細緻滑順，保護寶貝白嫩的肌膚，還可以預防及改善過敏狀況。

「OLIVIA YVES」自2019年9月成功進駐信義區新光三越A8形象概念快閃店，吸引許多家長注意，並在進口嬰幼兒品牌中，引領一股全新有機棉概念風潮。每個寶寶都是父母的心頭肉，也希望能給予最好的保護，預防勝於治療，若在皮膚的照顧上多用心，相信寶寶的成長也更令人放心。

有機匹馬棉的衣料觸感精緻滑順，不妨來櫃位體驗，給寶貝最好的皮膚屏障。

(中時電子報)