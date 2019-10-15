高冷美女的目的地超荒涼，讓小黃司機「毛毛的」。（照片來源：《爆廢公社》）

台中一名小黃司機，凌晨到KTV載客，且乘客還是名清秀美女，小黃司機原本心情相當愉悅，豈料越開卻越心驚，抵達目的地後，他更嚇得倒車就離開，美女給的450元車資不但單獨放，還上網發問：明天會變紙嗎？

這名小黃司機在臉書社團《爆廢公社》「毛毛的」發文，表示今（14）日凌晨接到從台中凱悅KTV到龍井肥單，到場後發現對方是個高冷美女，冷冷的、很清秀安靜，讓他相當開心。

一路上妹子都沒說話，小黃司機就這樣開啊開，直到導航要他在一個地方右轉，才開始覺得不對勁，當地沒有民房，什麼都沒有，就是空地。高冷妹在空地下了車，付了450元車資後，往車頭方向走，而小黃司機不敢往前，倒車500公尺才轉頭快速離開。

他表示收到的450元沒放進公款袋，而是另外放。心中一直想「她是人嗎，報完地址就什麼都沒說。付完錢連謝謝，什麼都沒說就下車了」，讓他覺得好詭異，不知道450元明天會不會變紙。

社員們也紛紛回應「錢還正常嗎」、「坐等百鈔變紙...不過五十元硬幣會變什麼？」、「不會~至少還有50塊不是變成紙，是變成石頭」、「這裡有名流政商的隱密招待所？」、「說不定要去找過世親人說說話...心情不好不說話好像也合理」、「想太多，每周日都在台三地偏僻處看到人影重重，搞不懂為何一堆人都在夜間偏僻的地方遊蕩」。

(中時電子報)