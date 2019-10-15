紅蘿蔔是極有營養的蔬果，但是有人不是拿來吃，卻是當成調情性愛的「姊夫棒」，硬是整根入侵將女友頂得結腸破裂而死，自己也被檢警提出強姦和謀殺罪的刑事訴訟。

這是發生近日發生在羅馬尼亞的一起的紅蘿蔔「殺死人」案件，一名農夫患有嚴重蔬菜癖，拿紅蘿蔔跟女友調情，因為太過劇烈，這名女子拒絕還是遭到動粗，「硬頂」了數回合之後，把腸子頂破了，造成敗血症感染而死亡。

這名變態的莽夫發現女友已經回天乏術，事情鬧大了之後，他告訴檢警，坦承用紅蘿蔔「性侵」了女友，但他說，並非故意用胡蘿蔔折磨她，還強調兩個人彼此相愛，我不是故意殺死她。

紅蘿蔔是很營養蔬果，卻也是「殺人」工具。（本報系資料照片）

英國媒體《鏡報》報導，住在羅馬尼亞南部，現年55歲的男子，對蔬菜有莫名崇拜，並在家中的菜園裡種滿紅蘿蔔，正當他跟59歲的女友調情時，因喝醉酒竟將紅蘿蔔塞入對方下體，雖然女友拒絕他的行為，但莽夫依然強行動粗，拿起紅蘿蔔猛戳，因而害死了女友。

(中時電子報)