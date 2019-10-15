今（108）年10月10日雙十節國慶大會花車遊行時，府前廣場人潮幾乎走光，黃暐瀚證實這張照片是真實的。（圖／取自黃暐瀚直播）

黃暐瀚貼出一張照片，是蔡英文當總統時，民國107年雙十國慶大會花車遊行，府前廣場觀眾也是稀稀落落。 （圖／取自黃暐瀚直播）

黃暐瀚今（14）日在直播中貼出一張照片，顯示雙十節國慶日當天，總統蔡英文在看花車表演時，在總統府前廣場的僑胞等觀眾幾乎走光。黃暐瀚說，他認識這張照片的拍攝者，因此可以證實這張照片是真實的。

不過黃暐瀚也強調，他不是要用照片來指責誰，當時人數這麼少，是兩個因素造成的。

黃暐瀚解釋，國慶大會的設計本身有點奇怪，跟元旦升旗不太一樣，因為國慶大會本身是封閉的，要持「入場證」才可以進入會場參加，沒有「入場證」就不能進入參加。因此如果一般市民想要共襄盛舉，入場看看花車遊行啊、三軍樂儀隊表演，是沒有辦法進入會場的，自然參觀人潮比較少。

為何國慶大會如此封閉？黃暐瀚分析，可能是為了各國政要安全，需要「入場證」才可進場。不過，黃暐瀚認為，國慶大會應該要讓大家都可以參加，不需要如此管制。

另外，黃暐瀚也指出，人潮也不是一開始就這麼少，是後來才走光的，也就是在場的僑胞等觀眾不耐等候，後來才走光的。另外，黃暐瀚也說，蔡英文確實也和僑胞沒有太多連結，僑胞大多支持韓國瑜。

(中時電子報)