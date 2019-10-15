沈富雄今（14）日要預測台北市長柯文哲的動向時，被趙少康吐槽「你現在預測都錯」，沈富雄則回說「你這個口氣有一點像韓粉」「你已經變韓粉了！你還不曉得！」這番對話引來大家一片歡笑！

趙少康與沈富雄今日在TVBS《少康戰情室》討論柯文哲與台灣民眾黨，趙少康問沈富雄不是要去當民眾黨不分區第一名？沈富雄爆料，因為柯文哲心中不分區第一名是蔡壁如，因為蔡壁如將來要去立法院當黨鞭。

趙少康開玩笑問沈富雄，是不是吃蔡壁如的醋？還是不想讓蔡壁如鞭？沈富雄回說，趙少康居心怎這麼惡劣？

沈富雄也分析，柯文哲民眾黨預期會拿到6席不分區立委，並不是亂講的，是13.5％的得票率，還原100的話是18％，18%乘以34席，就是6席，但其實不多。

沈富雄指出，若採內閣制，6席靠哪一邊，另一邊一夕崩盤，但是台灣不是內閣制，台灣的執政黨就是總統的黨，6席只能議題取向，這樣作用其實不大。

沈富雄認為，柯文哲是喜歡玩，他也跟柯文哲講過，這個可以玩3屆，就會向宋楚瑜一樣泡沫化，3屆後柯文哲已經72歲了！

趙少康認為柯文哲下一次要選總統！沈富雄很有把握說，要不要提早講，「我這個人比較喜歡提早講…」

趙少康吐槽：「你現在預測都錯，還提早講甚麼哩？」

沈富雄不甘示弱說，「你這個口氣有一點像韓粉，韓粉都說我是反指標，每一樣東西都講錯，你已經變韓粉了！你還不曉得！」

(中時電子報)