具荷拉PO出與雪莉合影，悲痛好友離世。(取自具荷拉IG)

前f(x)成員雪莉(Sulli、崔真理)昨日驚傳於家中身亡，得年25歲，死訊震驚韓國演藝圈，其所屬經紀公司SM娛樂也發聲明證實雪莉逝世，曾突如其來的噩耗讓家屬陷入深深悲痛之中，希望能安靜地為雪莉舉行葬禮，因此靈堂、出殯等所有葬禮程式均以非公開的形式進行，盼外界能讓雪莉好好走完最後一程。

據悉，雪莉生前有嚴重憂鬱症，經紀人本月13日與雪莉通話後，就再也連絡不上她，因此特地去雪莉住處找人，未料卻發現雪莉陳屍在2樓住處，於是緊急報警。

警方昨晚結束對雪莉住處調查，帶著證據等物品離開，雪莉遺體也被搬離並安置在醫院，同時也向媒體透露了案發現場狀況，稱雪莉被經紀人發現當下已沒有呼吸及心跳，屍體已呈僵硬，救護人員緊急為她做了幾次CPR，依舊回天乏術。

雪莉驟逝消息令親友悲痛萬分，她生前好友、前Kara成員具荷拉就在社群網站難過寫下：「在那個世界就做真理想做的吧…」昔日f(x)成員Amber更是崩潰宣布將暫停所有演藝活動。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)