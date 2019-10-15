中共未來6艘航母將有4艘配備殲-20艦載版

做為未來大陸航母艦載機的選項，殲-20擊敗殲-31幾乎已成定案，而這款可能是未來數艘大陸國產航母艦載主力戰機正受到美國媒體的高度注意。美媒認為，海軍版的殲-20可能要肩負超視距空優戰機任務，對著極遙遠目標發射重型空對空導彈，其功能將非常類似曾經是美國航母經典主力F-14雄貓戰機。

美媒《國家利益》指出，在中國大陸加速建造航空母艦之際，中共軍方已決定要將目前空軍使用的殲-20隱形戰機開發出海軍型，讓它成為大陸航母艦隊的戰機主力。

美軍F-14是非常經典的海軍重型艦載機，它的主要擔長程打擊與空優任務，服役後期更加上了超視距打擊的功能。（圖／美國海軍）

香港《南華早報》引述消息人士指出，共軍最高決策機構偏愛重型的殲-20，體型較小的殲-31鶻鷹(FC-31)隱形戰機已經失去成為下一代航母艦載機的機會。目前製造殲-20的成都飛機集團近期將宣布幾款新產品，其中包括新版殲-20，「你可以猜測它將會是哪種類型」。

《國家利益》認為，作為未來大陸航母艦載機，殲-20艦載版的功能會與美軍F-14雄貓戰機的功能類似，長距離導彈進行超視距打擊任務，也能進行遠程攻擊，這些都與F-14戰機40多年服役生涯所擔負的任務一樣。

知名專家羅伯特．法利(Robert Farley)在《外交家》(Diplomat)網站上寫道：在許多分析人士看來，殲-20艦載版就是遠程打擊和遠程空優兩種任務，前者以霹靂-15(PL-15)超視距空對空導彈為主，航母戰鬥群可以用空中加油機和預警機讓殲-20深入太平洋，直接威脅關島的美軍設施。當然，任何航母一旦穿出第一島鏈，就必須面對來自美軍的威脅。

法利表示，除了殲-20艦載版之外，共軍也在思考第2架隱形戰鬥機的研製成本問題，這是因為近幾年大陸的經濟景氣低迷，資源可能較為匱乏。

報導說，目前大陸航母艦載機是殲-15，其空機重達17噸，在滑躍式甲上升空必須將總重控制在30噸以下。而目前的殲-20空機重21噸，加上武器燃料後總重將高達40噸左右。它雖然體型較大，但並不是史上最大的戰機，F-14的起飛重量比殲-20還大一些，但體型略小一點。而1960年代在美國航母上服役的的A-5民團式(Vigilante)攻擊機，體型比殲-20長一些，但重量稍輕。

因此，如果大陸隱型戰機要在航母上起飛，可能要使用彈射起飛才行。目前美國航母的蒸汽彈射可以發射重達50噸的飛機。而2019年美國防部的《中國軍力報告》中已經預測，中共海軍可能會在2022年啟用其第一艘配備彈射器的航空母艦。這種航母不只能操作更多艦載戰機起飛，還可以彈射大型固定翼預警機。

報導說，大陸的彈射型航母出現後，原先的2艘航母還會繼續使用，擔任海上防空任務與人員訓練，大多時間會在近海活動，以地區性防禦任務為主，範圍可能包括南海甚至遠達印度洋。

法利指出，目前開發艦載版殲-20的時程尚不清楚，這其中將有不少障礙要克服需要些時間。如果開發順利，未來中共航母艦隊將會有6艘航母，其中2艘搭載殲-15，另外4艘則配備殲-20艦載版。

(中時電子報)