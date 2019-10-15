對於民進黨政府的促轉會於107年10月5日將李喬松參加叛亂組織之有罪判決暨其刑之宣告正式撤銷平反一事，網友表示，「民進黨等於共產黨嗎？不然促轉會為何要賠償共產黨員？」「促轉會幹的好事，中共代理人」！

根據促進轉型正義委員會2018年10月5日公告，將李喬松(40)安潔字第4337號，有關參加叛亂之組織的有罪判決暨其刑之宣告正式撤銷。

而根據「近代煙雲」臉書頁指出，李喬松（1896年－l981年），日據台中廳貓羅堡人（今霧峰），中國共產黨黨員，中國共產黨台灣省工作委員會成員，中共外圍組織「台灣民主自治同盟」副主委。

民國36年2月28日衝突發生後，台共謝雪紅與李喬松於3月2日在台中戲院召開市民大會，隨即開始組織民軍，攻佔台中市各區的機關單位與軍營。

民國67年李喬松獲選為全國政協第五屆委員會委員及台盟上海市支部副主任委員，民國70年病逝於上海。

二二八基金會第四十二次董監事會議通過李喬松賠償申請案，賠償家屬150萬元。民國107年10月5日，民進黨促轉會將李喬松參加叛亂組織之有罪判決暨其刑之宣告正式撤銷平反。

網友不平表示，逃亡中國的台籍共黨人被撤銷判決還有150萬拿！民進黨的促轉會是不是中共代理人？

(中時電子報)