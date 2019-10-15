台北市都發局都審會14日有條件通過遠雄大巨蛋案，前北市都發局長林洲民在今日凌晨零時許在臉書發文表指出，通過大巨蛋案「有很多人蒙蔽事實！有不少人必須配合！有一些人有口難言！」他也直指都審會通過大巨蛋案的這一天是「狗吠火車紀念日」。

林洲民在臉書指出大巨蛋案的四大瑕疵為「英方來信，翻譯不盡正確！」、「最壞情境，完全不須考量！」、「釋出空間，沒有任何分析！」、「修正通過，但人數未過半！」認為都審會委員對英國格林威治大學Ed Gaela教授來函內容，並未充分了解及分析討論，且在最壞狀況的模擬分析未過關狀況下，卻以電腦軟體無法執行等由不予考慮；對於釋出轉角做為避難空間，也沒有實質的數據佐證，且在會議後半段近尾聲時，以有不少委員離席，在委員未過半情況下，此審議會不具實質效益。

林洲民也預告將擇時發表何謂10月7日的共識、情境二不應該作、來函正確的英文翻譯及完整的復工程序，希望能夠讓北市民及社會大眾體認動重大公共工程時，對於程序正義、傾聽意見、電腦分析及公共安全四大面向的重要性。

對於14日都審會如柯P所願有條件過遠雄大巨蛋案，林洲民也直言這是台北市284rm4204tjgp2j g審議史上，史無前例的「狗吠火車紀念日」，在他內心深感「可憐！可惡！可恨！可悲！」同時，也呼籲柯P市在「15日晨會，你可以饒了努力的都發局同仁了」。

(中時 )