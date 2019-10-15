中華男足vs.澳洲24人正選名單。（中華足協提供／李弘斌傳真）

中華男足14日公布隔天世足資格賽主場對澳洲的24人名單，新面孔有台灣體大的後衛程昊，以及最新的混血戰將，爸爸是西班牙人、媽媽是台灣人的邊鋒蔡立靖。其中蔡立靖為了參加職業隊測試，曾去打工修屋頂攢錢，如今已是加拿大超級聯賽約克九鎮的職業球員，故事相當勵志！

「這個刺青是紀念我簽下職業合約的那一天，」蔡立靖解釋自己左腕上的「12.6.18 Destiny」刺青，至於人生第一個刺青則在左臂彎，圖案則是足球，可見他多麼熱愛這個運動。

主踢左翼的蔡立靖偶像是巴西球星內馬。（李弘斌攝）

21歲的蔡立靖（Emilio Estevez Tsai）出生於多倫多，加拿大新成立的超級足球聯賽今年開踢，蔡立靖去年為了參加約克九鎮的公開測試，還去做建築裝潢的叔叔那邊打工，修屋頂籌到200加幣的報名費，後來也順利通過測試，在12月6日簽下人生第一紙職業合約。

「冒險賭上自己的夢想，很值得一試，我今天也才有機會成為中華隊的一員。」蔡立靖微笑著說。

蔡立靖雖然只有168公分，但主踢左翼相當刁鑽，中華隊教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）相當欣賞他犀利、直接的攻擊打法，「像是比利時球星阿札（Eden Hazard），他拿到球有機會就是要進攻，不管是過人射門還是吊中，很少回傳，蔡就有這種類似的特點。」

身材壯碩的程昊被徵召進入中華隊。（李弘斌攝）

除了蔡立靖增加前場的進攻選擇，中華隊也徵召了身材壯碩的程昊，面對高大又有衝撞力的澳洲，中華隊顯然需要更多的肌肉棒子來扛，從上月多名邊後衛如陳陞洧、徐宏銍、黃楚軒這次都沒入選，也看得出選才的需求與方向。

(中時電子報)