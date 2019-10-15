曾被張惠妹讚譽「轉音小王子」葉秉桓，即將於18日在河岸留言西門紅樓展演館，舉辦「OPEN THE WINDOW」2019音樂會，將邀請李芷婷擔任嘉賓，18歲李芷婷日前在《中國好聲音》代表王力宏戰隊決選登上北京鳥巢舞台，李芷婷以平穩的歌功勇奪第三名。

兩人背景相似，因爲都戴著牙套參加中國好聲音，厲害的轉音技巧讓導師極為讚賞等，李芷婷其實是葉秉桓的小粉絲，葉秉桓今年與芷婷在EZ5相會，葉秉桓就熱情邀請芷婷上場合唱〈一眼瞬間〉，李芷婷開心的說：「我上輩子肯定做了一件大事才可以和偶像一起唱歌，雖然我在台上快被電暈。 」

葉秉桓正積極進行宣傳通告並爲演出內容燒腦；這次因所屬公司解碼音樂給足發揮空間，讓葉秉桓一手整合從演唱節目設計、音樂總監、海報視覺設計到週邊設計，因此短短一個多月瘦了將近4公斤。笑說：「原來這麼辛苦，多辦幾次我就瘦回標準體重了，比減肥藥還有效！」

(中時 )