莫文蔚日前在海拔3646公尺的西藏拉薩市群眾文化體育中心舉辦「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」，吸引12000名粉絲朝聖，她為了這場演出特別加強體能訓練，因為是戶外演出，拉薩日夜溫差高達10度以上，莫文蔚特別注意保暖，穿發熱衣還用暖暖包，讓自己保持在最佳狀態，她說：「這是我演藝旅途上新的里程碑，想跟大家分享這個激動又珍貴的時刻。」並成功挑戰金氏世界紀錄，「是你們每一位成就了我，再次感謝大家。」

莫文蔚和拉薩頗有淵源，她在2001年就在拉薩拍過電影《極地營救》，2004年她又再次來到拉薩拍攝寫真集，而就在這場演唱會舉辦前的幾個月，她又親自飛到拉薩勘查場地、感受環境，拉薩對她來說並不陌生。莫文蔚表示，「第一次來便愛上了這裡，當時就在心裡偷偷許下願望，一定要再次來到這個世界屋脊。」

莫文蔚當天忍不住在台上落淚，「今天是夢想成真的一天。我很少在舞臺上流眼淚，但是今天真是有著非同尋常的意義，我一直夢想著要在這裡開演唱會，沒想到今天真的實現了，謝謝你們大家陪我一起完成了這個挑戰。」

(中時 )