世貿組織（WTO）今天正式授權美國，針對空中巴士補貼案，對進口歐盟商品加徵關稅。歐盟官員表示，希望透過談判化解貿易戰。

WTO今晚發布新聞稿，表示組織成員今天在爭端解決機制（DSB）會議上同意授權美國採取反制措施，可針對價值75億美元（台幣約2328億元）歐盟產品課徵關稅。

這項恐引發大西洋貿易戰起因2004年美國指控英國、法國、德國和西班牙提供非法補助和津貼，支持空巴生產各種產品，此案因過程中可以一再提出上訴而深陷爭端解決機制，直至今年10月2日WTO仲裁同意美國可向歐盟約75億美元商品加徵關稅，以作為對歐盟反制措施。

美國先前表示，預期在10月18日起針對歐洲的飛機零組件及乳酪、橄欖、酒等加徵關稅，引發加劇美歐貿易戰疑慮。

歐盟主管貿易事務的執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）今天在記者會上表示，距離美國加徵關稅生效日還有4天，歐盟在寫信給美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）時重申，即使WTO同意美國實施加徵關稅，但不表示美國一定要實施，雙方應進行談判。

馬姆斯壯先前曾指出，如果美國決定實施加徵關稅措施，將使歐盟別無選擇，只能反制；她今天進一步向美方喊話，表示加徵關稅將對經濟、消費者及企業不利，並警告貿易風險加劇恐將造成不樂見局面，歐盟將努力至最後時刻，盼與美方商討凍結加徵關稅。

(中央社)