由於美、中第一階段貿易協議對確保雙方關稅戰迅即化解的助益不大，市場憂心全球需求仍可能遭受摜壓，國際油價今天走低。

紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價下挫1.11美元或2.03%，來到每桶53.59美元。

倫敦北海布倫特原油12月交割價下滑1.16美元或1.92%，來到每桶59.35美元。

(中央社)