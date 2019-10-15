黃百齡利用光輝10月返台，與靜宜學弟妹分享旅美生活點滴，強調自己從未放棄學習英語；強調不論是發展事業或做公益，語言都是很重要的利器。（陳世宗攝）

黃百齡旅美30多年，是紐約市立法拉盛皇后區植物園創園50多年來，首位台裔女董事長熱心公益，是位「華人楷模」的典範。（陳世宗攝）

黃百齡強調，外交不能只有拼經濟，更要拼軟實力，這是她推展國民外交的理念。（陳世宗攝）

靜宜大學校友黃百齡，旅美30多年，是紐約市立法拉盛皇后區植物園(Queens Botanical Garden)創園50多年來，第一位台裔女董事長熱心公益，長期在國外為台灣發聲，獲靜宜大學第15屆「傑出校友獎」表揚。黃百齡利用光輝10月返台，與靜宜學弟妹分享旅美生活點滴，強調自己從未放棄學習英語；因為不論是發展事業或做公益，甚至「走出去」為台灣發聲，語言都是很重要的利器。

「在別人的需要、看見自己的責任！」靜宜大學校長唐傳義說，黃百齡校友在事業有成後，幫助當地僑社及公益事務發展，將愛傳遞更多人。因台灣很多時候，需藉助僑界與國際接軌，黃百齡透過擔任紐約市立法拉盛皇后區植物園董事長的職位，幫助更多朋友認識台灣，在別人需要，看見自己責任，並發揮能力，是最佳典範。

靜宜校友聯絡暨就業輔導室主任張愛卿指出，靜宜創校64年，培育超過8萬5000名校友，每位校友認真踏實，同時秉持修女創校「難行要行」的志工精神，服務偏鄉弱勢族群；也在各專業領域貢獻所學，並分享職場資源，串起企業與母校的鏈結。

黃百齡1987年畢業於靜宜大學商學系國貿組，隔年即赴美深造，取得美國Pace University會計碩士學位，隨後在美國的會計事務所工作2年後結婚；並投入丈夫創辦的United Customs Service公司，提供企業進出口及報關等服務，知名電商公司Amazon等都是其客戶。

黃百齡經營事業有成，並積極參與社區服務及慈善事業！6年來在美國推展舉辦「台灣蘭花展」，呈現台灣蘭花之美及台灣軟實力，讓這項展覽成為紐約市立法拉盛皇后區植物園的特色主題，每年吸引來自世界各地的觀光客。2016年她並獲推薦擔任植物園董事會董事長，也是該園成立50年來，首位台裔女董事長。

去年，她更與紐約市僑界華商，共同成立非營利音樂組織「跨樂音樂協會」(Muse Connect)，幫助音樂學子在紐約有演出的機會，給予年輕音樂家發揮平台，為社區提供更多服務。

黃百齡強調，外交不能只有拼經濟，更要拼軟實力，這是她推展國民外交的理念。她勉勵學弟妹「語言非常重要」，30多年來她從未放棄學習語言，因為英語的精進，讓她走出華人圈，學習當地文化及生活習慣，也舉辦多元化公益活動，讓外國人看見台灣的好！

(中時 )