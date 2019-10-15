@中國時報

雙北將攜手爭取2030年亞運主辦權！台北市長柯文哲先前曾赴東京考察奧運，14日被議員問到是否要申辦2030年亞運時透露，已和新北市長侯友宜討論，用「雙北名義」共同合作申請。柯昨更首度鬆口，大巨蛋有機會在任內完工，果然下午大巨蛋第7度闖關都審會通過，遠雄評估大巨蛋最快在2021年底前啟用，趕得上2030亞運會。

2019年第29屆亞洲棒球錦標賽昨天開鑼，首場比賽大爆冷門，信誓旦旦要拿冠軍的韓國隊以3比4輸給大陸隊，這是韓國從2005年以來再度敗在大陸隊手中，大陸隊游擊手楊晉個人包辦3安、3打點，成了贏球大功臣。

2020大選倒數88天，向來被視為綠營鐵票倉的新北市第3選區（三重）鬧分裂，現任立委余天與新北市議員李余典在黨內初選結怨，李余典力挺女兒李旻蔚脫黨參選，計畫接受民眾黨提名，她將與余天以及國民黨禮讓參選的無黨籍議員李翁月娥、時代力量陳志明等人競爭，為選情增添變數。

「蔡賴配」成形？沉潛多時的前行政院長賴清德，美國時間15日晚間將代表民進黨及蔡英文總統，出席北加州造勢大會並發表演說，這是賴在黨內初選後首度公開為小英輔選，賴初選時期發言人李退之表示，賴的演說將呈現與總統關係及大選扮演角色等3個面向。

@旺報

中美新一輪經貿磋商達成實質性第一階段協議，全球股市同歡，上周五歐美股市已率先大漲，本周一（10/14）亞股跟進，日本、南韓、大陸以及台灣股市漲幅都超過1%，其中以台股加權指數大漲1.63%、重登萬一（11000點）表現最佳，陸股上證指數也順勢收復3000點大關。

澳門計畫設立自己的證券交易所，相關方案已呈報大陸中央，希望將澳門證交所打造成「人民幣離岸市場的那斯達克」。澳門證交所未來如何定位？是否對港交所形成競爭壓力？是否分流赴港上市企業IPO數量？受到各方關注。尤其在香港抗爭事件越演越烈之後，動搖香港作為全球金融中心的地位，此時澳門迅速拋出建設自己的證券交易所訊息，多少為弱化港交所功能的疑慮不脛而走。

大陸爆發豬瘟事件，豬價漲翻天，很多人都吃不起豬肉，雖然大陸中央已釋出3萬噸冷凍儲備豬肉應急，豬價稍有和緩，惟在數量上仍供不應求，只好求助進口豬肉。據大陸國家統計局公布數據顯示，今年前3季肉類進口劇增，豬肉年增43.6%創紀錄，牛肉進口更暴增5成以上。

亞太經合會議（APEC）經濟領袖會議11月16日和17日將在智利舉行，蔡英文總統14日上午宣布再度邀請台積電創辦人張忠謀擔任我國領袖代表。針對如屆時見到大陸國家主席習近平會談些什麼，張忠謀表示，習主席會見到，但我到現在還沒有計畫要談什麼。他還認為，中美貿易談判達成共識後，美國總統川普出席APEC機率大增。

@工商時報

全球半導體巨擘台積電美國ADR市值11日登上2,563億美元的新里程碑，在全美股市個股市值排名躋身至第17強，寫下台灣企業的新紀錄，遠超英特爾的第20名，14日早盤股價再攻堅，站上50美元。而在台股掛牌的台積電，14日股價更一舉衝上290元、市值高達7.52兆元，雙創歷史新高，寫下台股四大驚奇。

2019諾貝爾經濟學獎14日揭曉，由印度裔美國經濟學家班納吉（Abhijit Banerjee）、法國經濟學家杜芙若（Esther Duflo）與美國發展經濟學家克雷默（Michael Kremer）以「減緩全球貧窮問題的實驗性方法」共享殊榮，3人並將均分900萬瑞典克朗的獎金。

受到全球經濟成長放緩和中美貿易戰衝擊，大陸外貿持續低迷。大陸海關總署14日公布最新進出口數據，以美元計，9月份出口年減3.2％，為近7個月最大降幅，衰退幅度較8月擴大2.2個百分點，進口年減8.5％，為4個月來最大降幅，分別出現連續2個月及5個月的衰退。

美國在全球封堵大陸通訊設備大廠華為，歐陸大國德國則傳出可能准許華為加入國內5G網路建設供應商的消息。

(中時電子報)