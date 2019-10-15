網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨主席吳敦義日前出席一活動，被問到是否接任國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委時說，因另有立委輔選工作，若有必要他可以接任名譽主任委員；此話一出，有網友表示，他韓粉長輩爆氣了，直言吳不接這職務，就是國民黨裡面那幾個年輕人插針害的！

對於吳敦義宣布不接任韓總競選總部主委，網友kapasky於批踢踢發文表示，晚上長輩就爆氣了，說這就是你們年輕人見縫插針害的。Ｘ小啦，該網友就說「干我們屁事喔」！

該網友更說，韓粉長輩認為，因為你們年輕人現在黑韓黑成這樣，他怕被你們黑，所以才不接的。該網友回應，「不對不對，我們黑不黑他跟他不接主委到底有什麼關係，我們這麼小咖就算黑他他何必鳥我們」？

韓粉長輩就說，就是國民黨裡面那幾個年輕人在插針阿，我看節目覺得最近上節目的這幾個國民黨比較年輕的，講的話跟你們越來越像！該網友表示，他還是不懂啦，年輕人何德何能有辦法去插針讓吳不接阿？

(中時電子報)