中央氣象局15日表示，台灣本週受東北風影響，週五以前大致都是東北風影響的天氣型態，北部、東半部有較高機率降雨且早晚偏涼，中南部日夜溫差較大，提醒早出晚歸的民眾，記得攜帶雨具及外套，以免著涼。

氣象預報員表示，受東北風影響，從14日下半天起風力比較強，像今明兩天都有強風特報，尤其沿海地區會有8到10級的強陣風；在東北風影響下，迎風面北部、東半部下雨機率較高，主要以宜蘭、大台北山區跟基隆北海岸降雨較明顯，其他地區像北部東半部的其他地區也有一些降雨機率。

至於中南部天氣則不受影響，還是多雲到晴的天氣為主，氣溫大概24到32度，溫度沒有明顯下降，日夜溫差較大；北部高溫會明顯下降，大台北地區高溫降到26度上下。

氣象局表示，像前幾天有陽光照射，但這幾天東北風影響，水氣較多、雲量偏多，低溫沒太大變化，還是22度左右，早晚較涼，週五之前北部、東半部明顯有水氣，降雨機率較高，週六之後北部的降雨機率有機會下降，但東半部還是東北風的天氣型態，容易下雨。

(中時 )