網球天王費德勒(Roger Federer)決定出征東京奧運！他宣布將參與單打賽事，期望奪下個人首面單打金牌。「我發現自己還是很渴望再打一次奧運。」費德勒因傷錯過了2016年里約奧運，東京奧運期間他將屆滿39歲，可能是爭取金牌的最後機會。

「明年溫網和美網之間的夏天要做什麼，我跟團隊討論幾個月了，我在雅典、北京奧運為瑞士掌旗，我拿過1金(雙打)、1銀(單打)。我很想再打一次，我非常興奮。」費德勒近年沒有打台維斯盃(他2014年幫瑞士拿到歷史首冠)，將透過國際網總的外卡資格參加奧運。

費德勒2008年北京奧運跟瓦林卡(Stan Wawrinka )組隊拿下雙打金牌，2012年倫敦奧運拿到單打銀牌，他決賽直落三輸給地主莫瑞(Andy Murray)。當時的莫瑞非常厲害，是史上唯一擁有兩面單打金牌的網球選手。

沒拿過單打奧運金牌，對費德勒的傳奇地位沒有絲毫影響，只是他內心小小的遺憾，這是他唯一擦身的大型比賽冠軍。此外費德勒與日本也有生意往來，他跟服飾品牌UNIQLO簽有10年3億美元代言合約。

(中時電子報)