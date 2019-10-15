半夜惡火燒鐵皮屋 6旬婦遭嗆不治 08:362019/10/15 中時 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹市湳雅街1間2層樓鐵皮屋14日晚間10點45分突然冒出濃煙並竄出火舌，1名62歲女住戶遭嗆送醫不治。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市湳雅街1間2層樓鐵皮屋14日晚間10點45分突然冒出濃煙並竄出火舌，1名62歲女住戶遭嗆送醫不治。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真） 新竹市湳雅街1間2層樓鐵皮屋14日晚間10點45分突然冒出濃煙並竄出火舌，消防人員趕抵現場迅速灌救，而消防隊接獲通報指稱並無人員受困，但在11點30分將火撲滅清查火場時，在2樓廁所發現62歲廖姓女住戶遭濃煙嗆昏，經送醫急救仍不治，起火原因尚待調查。 消防局表示，這場火警發生在14日深夜，消防隊獲報訊息均指是2層樓鐵皮屋燃燒雜物與傢俱，並無人員受困，但消防人員快速將火勢撲滅後進入火場查看時，才發現廖女躲在2樓廁所，但疑因被濃煙嗆昏並已無呼吸，經緊急搶救醫治仍回天乏術。 (中時 ) #人員 #濃煙 #鐵皮屋 #消防 #撲滅 也許您會感興趣 推薦閱讀 國慶小小兵、小小消防員大體驗 16:322019/10/11 生活 國慶日聚賭 台南市21人法辦 16:272019/10/11 社會 洩漏陸導彈機密資訊 美國防情報人員被捕 18:042019/10/11 兩岸 板橋公寓起火 受困女子被送出 19:212019/10/11 社會 新市工廠倉庫火警 木屑、油泥引大火 21:222019/10/11 社會 硫酸槽車國道車禍 1人受傷送醫 10:222019/10/12 社會 花蓮市金三角商圈大火 7店面全毀 16:582019/10/12 社會 女山友丹大涉溪被沖離200公尺 信義消防救援成功 18:582019/10/12 社會 民宅廚房火警 和美七旬老翁燙燒命垂危 12:342019/10/14 社會 北市仰德大道火警 屋內救出1人 16:412019/10/14 社會 社會熱門新聞 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 籌錢6小時想啪啪 等不及硬上應召女 - 社會 蔡英文論文爭議未息 民眾檢舉資料狂寄北檢 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 小隻男約炮大隻女 射後不理險GG - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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