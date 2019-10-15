新竹市湳雅街1間2層樓鐵皮屋14日晚間10點45分突然冒出濃煙並竄出火舌，1名62歲女住戶遭嗆送醫不治。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市湳雅街1間2層樓鐵皮屋14日晚間10點45分突然冒出濃煙並竄出火舌，消防人員趕抵現場迅速灌救，而消防隊接獲通報指稱並無人員受困，但在11點30分將火撲滅清查火場時，在2樓廁所發現62歲廖姓女住戶遭濃煙嗆昏，經送醫急救仍不治，起火原因尚待調查。

消防局表示，這場火警發生在14日深夜，消防隊獲報訊息均指是2層樓鐵皮屋燃燒雜物與傢俱，並無人員受困，但消防人員快速將火勢撲滅後進入火場查看時，才發現廖女躲在2樓廁所，但疑因被濃煙嗆昏並已無呼吸，經緊急搶救醫治仍回天乏術。

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