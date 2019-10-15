傳國民黨總統參選人韓國瑜本週將請假拚選舉，競選辦公室發言人何庭歡回應，韓不會忘記擔任高雄市長該盡的責任，但該請假的時候還是要請假，並非利用行政資源選舉。對此，國民黨黃國園第十區黨部常委潘光忠點出，韓國瑜拚大選，最棘手不在基層而是高層。

何庭歡昨表示，韓國瑜不會忘記擔任高雄市長該盡的責任，不會就此把高雄市政放下，也不會把高雄市民的權益及所交付的責任放掉，但是該請假的時候還是要請假，並非利用行政資源來選舉。何庭歡也提及，韓有許多市政工作要完成，國政跟市政如何協調，相信韓做好決定後會馬上對外說明。據中評社報導，潘光忠認為，韓拚大選比較棘手，不在基層而是在於高層，基層挺韓是「鐵板一塊」，反觀，還是沒有看到高層真心誠意要幫韓打贏2020。

潘光忠提及，韓國瑜為了2020，不得已向高雄市民請假，自然將遭到批評，但站在成全大我精神，高雄市民的指責，反而更鞭策韓努力衝。他也認為，沒看到高層真心想幫韓打贏2020。首先，他說高層讓韓在競選過程，內耗且費時；第二，很多整合對象不是韓找來的；第三，挺韓不全是國民黨員，高層不挺韓將讓中間選民更厭惡國民黨。

潘光忠認為，團結不是一群人手拉手就是團結，應盡速要求國民黨中常委、中央委員，好好發揮黨賦予角色與職責，扮演輔選責任。

(中時電子報)