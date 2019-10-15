Lalamove外送員昨晚撞死一名未走斑馬線的74歲老翁。(示意圖／達志影像/shutterstock提供)

外送員車禍事故不斷！繼雙十連假期間3天2名外送員不幸車禍身亡後，昨(14)晚又發生一起外送事故，一名30歲Lalamove周姓外送員行經北市民生西路時，撞上沒走斑馬線的一名74歲老翁，當場重傷送醫不治，外送事故5天已奪走3命。

周姓外送員訊後被依業務過失致死罪送辦，雙方遭上銬步出警局時，神情落沒不出一語，警方仍在調查事故原因。

本月10日，一名上工第2天的29歲馬姓貓熊美食外送員，深夜送貨行經桃園大廟圓環時，與25歲曾姓小貨車發生擦撞，當場噴飛慘死；13日，北市士林區中正路586巷口，晚間6點多發生2輛汽車發生追撞，一名uber eats外送員遭夾死在2車之中，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，3天內2人慘死輪下。

如今又在昨晚傳出外送死亡事故，雖警方初步判定是羅姓老翁違規穿越路口，但肇事的周姓外送仍被依法送辦，「外送員之亂」再度引起社會大眾關注。

(中時電子報)